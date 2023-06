El sueño de Carmen Sevilla que cumplió José Manuel Parada

El presentador José Manuel Parada ha visitado Hablando Claro para hablar de su amistad con Carmen Sevilla, ingresada en la unidad de paliativos de la madrileña Fundación Jiménez Díaz tras empeorar su delicado estado de salud. Parada, que no ha obviado la ruptura de su amistad por su final en 'Cine de Barrio' ha recordado cómo cumplió una de las ilusiones de la actriz: "Siempre su sueño fue cumplir años en Venecia y yo se lo hago", ha contado mientras veía las imágenes del Archivo RTVE. El presentador también ha relatado que el viaje fue dos meses antes de que ella hiciese 'Cine de Barrio' y ya tenía el contrato firmado ahí. " Yo me sentí absolutamente herido y dolido, faltaría más", ha asegurado. Parada también ha naraddo cómo fue la reconciliación: "Pasa el tiempo y se muere Rocío Dúrcal, en el tanatorio, delante del cadáver yo me acerqué a Carmen y le dije 'Esto es lo importante de la vida, un programa de televisión sólo es un programa de televisión' y ahí nos abrazamos y firmamos la paz". El comunicador ha señalado que apoya cómo la familia ha decidido llevar su enfermedad, aunque ha reconocido que le hubiera gustado darle más cariño y que "ella se vaya sabiendo que yo le perdonado de todo corazón". El comunicador también ha pedido que si sucede lo peor, no se haga un entierro rápido y se permita a la gente, no solo a los amigos, despedirla. El programa también ha contado con el presentador Agustín Bravo, que ha recordado cómo fueron los cinco años en los que trabajó con la actriz.