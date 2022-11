"La soledad no deseada Transita por todas las edades y condiciones"

La historia de Antonio, que llevaba cinco años muerto en su casa de Valladolid y nadie la había echado de menos ha vuelto a poner en el foco la soledad no deseada, un problema social mayor de lo que se piensa: en España viven solas casi 5 millones de personas y de ellas un 43 % tienen más de 65 años. Sin embargo, Matilde Fernández, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada de Fundacion ONCE, destaca que la soledad no deseada "transita por todas las edades y en todas las condiciones y situaciones sociales". En una entrevista en Hablando Claro, ha subrayado además que "la soledad no deseada rodeado de personas es mucho más dolorosa que viviendo solo", y ha puesto como ejemplo las residencias durante la pandemia. Sobre la percepción de la soledad no deseada, Fernández ha señalado que según la última encuesta realizada desde el Observatorio, el 80 % de los españoles piensa que es un problema que todavía no se conoce suficientemente, un porcentaje similar al que opinan que no se hacen sufidicente políticas y que es un problema que irá creciendo con el paso de los años.

Foto: Sabine van Erp en Pixabay