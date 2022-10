Serra lamenta que el PSOE no haya accedido a acordar la ley de Vivienda

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha considerado una "buenísima noticia" el acuerdo alcanzado sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, pero ha señalado que no están nada contentas con que la ley de Vivienda se haya quedado fuera. Serra ha asegurado en 'Hablando Claro' que con estos presupuestos "mandan un mensaje" al conjunto de la ciudadanía de que el Gobierno está "para proteger los derechos del conjunto de la ciudadanía y a las familias" ampliando derechos y llevando a cabo "cambios estructurales necesarios para reducir desigualdades" y se ha felicitado por el impuesto a las grandes fortunas que, ha dicho, está gracias a que Unidas Podemos ha "presionado e insistido" a su socio de Gobierno. Sin embargo, también ha reconocido que desde su formación no están "nada contentas" porque el PSEO no haya accedido a acordar la ley de Vivieda que, ha defendido, es un pilar fundamental del Gobierno.

Foto: EFE/ Fernando Alvarado