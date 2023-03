Una residencia de Alcalá de Henares trata de impedir una inspección del Ayuntamiento: "Es de vergüenza"

La polémica residencia de ancianos de Alcalá de Henares (Madrid), que acumula multitud de quejas y reclamaciones por el estado de la comida que sirve a los usuarios y falta de personal, intentó impedir este martes una inspección sanitaria del Ayuntamiento e incluso tuvo que mediar la policía local. El alcalde del municipio, Javier Rodríguez Palacios, ha señalado en Hablando Claro que la inspección no pudo entrar a las instalaciones hasta hora y media después de personarse en el centro después de que la inspectora llamara a la policía local y viniera una persona de la administración regional. "Una inspección es de sorpresa, nunca se avisa, ellos conocen perfectamente el protocolo y están, a mi juicio, mintiendo", ha afirmado el regidor, que ante la respuesta de la Comunidad de Madrid que defiende que la competencia de inspección la tiene la Dirección General de Salud Pública, ha reclamado que ésta haga análisis en todas las residencias en las que se licitó la comida de todo el día por 4,06 euros. "No da ese dinero para la alimentación, nos están llegando desde hace unos meses continuas quejas al Ayuntamiento de los usuarios de esta residencia pública de que ni la calidad ni la cantida de la comida es la adecuada", ha manifestado Rodríguez Palacios. El alcalde ha señalado que el que ocurra impedimentos a una inspección en una institución pública es "de vergüenza" al tiempo que ha indicado que en hora y media da tiempo a que hayan podido maquillar la situación. Familiares de usuarios han expresado que se encuentran angustiados por lo que está sucediendo y usuarios como Pilar han explicado que no piden "manjares" pero sí que la comida no esté dura y hecha.

Foto: Vecinos de Alcalá de Henares durante una sesión extraordinaria del Pleno en el Ayuntamiento, a 7 de febrero de 2023, para abordar la situación de los usuarios de la Residencia de mayores Francisco de Vitoria. (Alberto Ortega / Europa Press)