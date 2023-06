Reservas entre los expertos por el rescate del sumergible desaparecido

Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj para dar con el sumergible turístico desaparecido desde el domingo en el océano Atlántico con cinco personas a bordo para ver los restos del Titanic. El oxígeno se agota mañana pero los equipos de rescate mantienen la esperanza porque los dispositivos de sonar ha detectado "ruidos" en la zona de búsqueda. Sin embargo, los expertos muestran sus reservas José Luis Martín, marino mercante y experto en submarinos no se ha mostrado tan optimista en Hablando Claro: "A 3.800 metros de profundidad que está el Titanic no hay tecnología ni humanos que puedan bajar", ha señalado. En cuanto a los golpes, ha cuestionado la labor del piloto. "Si los posibles golpes son ciertos, el piloto no está realizando una comunicación de seguridad, porque no se dan golpes cada 30 minutos, eso no comunica ni significa absolutamente nada", ha manifestado.

Foto: American Photo Archive / Alamy / Pa / Dpa / Europa Press