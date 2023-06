¿Está tardando en llegarte la devolución de la Renta?

¿Se están preguntando por qué todavía no les han ingresado la devolución de la declaración de la renta? En los primeros dos meses desde que comenzara la campaña de la renta, a fecha de 1 de junio, más de 7'8 millones de contribuyentes habían recibido ya su devolución, Pero se calcula que unas 350.000 devoluciones están aún pendientes por parte de la Agencia Tributaria, representan unos 500 millones de euros que tienen que ser investigados. Si eres de los que no la ha cobrado, calma. Porque aún estamos en plazo para recibir el ingreso. La administración pública tiene 6 meses desde el último día de la presentación de la renta, el 30 de junio, para devolver el dinero a los contribuyentes. Es decir, hasta el 1 de enero, Hacienda está en plazo para pagarnos. Tal y como ha explicado en Hablando Claro el presidente del sindicato de Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, el retraso se puede deber a que en un primer cruce informático, el contribuyente tenga alguna deuda con Hacienda o una multa de tráfico o alguna discrepancia etr los datos aportados y los que dispone la AEAT. "Esto no quiere decir que se esté comprobando, esa es otra fase", ha puntualizado Cruzado. También puede deberse a algún impuesto que se le haya quedado en el tintero como el IBI el de Matriculación.También pueden darse demoras en la devolución en el caso de los trabajadores autónomos. Si existe saturación en la administración y se están produciendo las correspondientes comprobaciones sobre los pagos y las facturas de los trabajos. El experto ha recordado que a traves de 'Renta web' podemos comprobar el estado de nuestra declaración. Si expira el plazo y seguimos sin cobrar la devolución, entonces Hacienda tiene que compensarnos, porque una devolución fuera de plazo tiene intereses. En principio, no hay que reclamarlos, se ingresarán por defecto con la devolución y para 2023 ese interés es del 4%.

