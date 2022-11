Sánchez llama a los transportistas a "no sumarse al paro"

La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, considera que el paro indefinido de los transportistas está teniendo un seguimiento minoritario y no se ha interrumpido la cadena de suministros: "los nodos logísticos funcionan con absoluta tranquilidad y los camioneros están trabajando". La ministra pide a la plataforma convocante que asesore a sus miembros sobre cómo denunciar las infracciones. Insiste en que van a "seguir trabajando para que la normativa despliegue sus máximos efectos" y llama a los transportistas a "centrarse en trabajar, en concretar, no sumarse a un paro que no contribuye a nada".