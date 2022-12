Preocupación en el sector de la alimentación ante un posible tope a los alimentos

El Gobierno trabaja ya en fórmulas para bajar el precio de los alimentos, una propuesta defendida por la vicepresidenta Yolanda Díaz. La propuesta de Unidad Podemos pasa por cheques de ayuda a las familias y un nuevo impuesto. Unas medidas que desde el sector no ven con buenos ojos. Sara Mañas, directora de Única (Asociación de los Comercios de Alimentación de Madrid), ha lamentado en Hablando Claro que la única información de la que disponen es la publicada en los medios de comunicación y ha manifestado su preocupación: "No conocemos el alcance real de la medida propuesta, independientemente de esto entendemos que no es la solución", en este sentido, ha intistido en que incrementar los costes de las empresas no es nunca la solución y que el sector lleva con un incremento de costes de producción exponencial en los últimos tiempos.

Foto: Tara Clark en Unsplash