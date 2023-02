La píldora anticonceptiva para hombres "puede cambiar el paradigma y el concepto de anticoncepción"

La píldora anticonceptiva para hombres está cada vez más cerca. Un nuevo fármaco, todavía en fase experimental, probado en ratones ha conseguido por unas horas la capacidad de movimiento de los espermatozoides de esos animales. El jefe de Urología de HM Hospitales, Javier Romero, ha explicado en Hablando Claro que "la novedad está en que no interfiere en la producción de espermatozoides, si no en el espermatozoide maduro, que no puede mover en el flagelo para fertilizar el óvulo" en este sentido ha destacado que este fármaco "puede cambiar el paradigma y el concepto de anticoncepción" al tiempo que ha recordado señalado que va a tardar años en llegar al mercado y la importancia de elegir bien los métodos anticonceptivos porque están aumentando las enfermedades de transmisión sexual.

