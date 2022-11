Perros de alerta médica para personas con diabetes y epilepsia

Nuria sufre epilepsia y diabetes desde que tenía 10 años. Ahora tiene 24 y un bebé de 2, vive sola con él y desde que ha sido madre las crisis han ido en aumento, por eso, para su tranquilidad necesita un perro de alerta sanitaria pero no se lo puede costear porque valen cerca de 6.000 euros. Por eso ha puesto en marcha una campaña de 'crowdfounding' para conseguirlo: "Al avisarme me daría tiempo a sentarme y a que no se produzca un accidente", ha explicado en Hablando Claro. Unos perros que salvan vidas y que son adiestrados en centros como la fundación Canem, allí fue adiestrada 'Chini', la perrita de Lidia que desde hace 9 años le acompaña y le da tranquilidad con sus avisos: "En el momento en el que lo da vas a tener 20 minutos de antelación pra tomar una galleta y seguir en el día a día", ha señalado al tiempo que ha explicado que el vínculo es incalculable.