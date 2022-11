Los trabajadores del sector de la imagen personal protestan este lunes ante el Congreso para reclamar la restitución del IVA reducido. María José Rodríguez es peluquera, abrió su establecimiento en 2012 pocos meses antes de que se aprobara de forma excepcional, y por un periodo de tiempo limitado, el incremento del IVA del 8% al 21%, pero no ha podido acudir a la protesta ante la Cámara Baja porque, aunque antes tenía tres empleados, ahora está sola, "ya no puedo pagar a nadie", ha explicado en Hablando Claro. "Llega un momento en el que hay veces que me dan ganas de cerrar la peluquería porque no paro de pagar impuestos", lamenta Rodriguez, al tiempo que denuncia que en este concepto se le va un 60 % de lo que percibe, "la última semana me puedo llevar algo a mi casa", señala.

Foto: Protestas de representantes del sector de peluquería y estética este lunes a las puertas del Congreso. EFE/ Borja Sánchez Trillo