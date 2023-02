¿Por qué no está repercutiendo la bajada del IVA en los precios?

El IPC sube hasta el 5,9% en enero, una décima más de lo previsto por el INE. La rebaja del IVA en algunos alimentos no ha logrado frenar sus precios, que se encarecen más de un 15%, únicamente la fruta fresca ha visto reducido su precio un 4,2 %, pero en el caso del pan solo ha reducido un 0,2 y las patatas un 1 %. Por eso el periodista económico Javier Ruiz ha analizado en Hablando Claro por qué no la bajada del IVA no está repercutiendo en los precios. Ruiz señana que una posibilidad es que sea porque los costes estén subiendo y recuerda que es el primer més sin la bonificación de carburantes por lo que los combustibles han subido, por lo que fabricar, envasar y transportar alimentos es más caro. Sin embargo, también recuerda que la electricidad es mucho más barata, por lo que fabricar, envasar y transportar alimentos también es más barato, de modo que la subida de costes no explica solo que la bajada del IVA no llegue al consumidor, por lo que la otra posibilidad es que haya establecimientos que estén aumentando sus márgenes en lugar de trasladar del todo la bajada a sus precios.

Foto: Getty