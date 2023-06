Multa de 10.300 euros por tocar las nalgas a una camarera

Un hombre, cliente habitual de un bar, ha sido condenado a 10.300 euros de multa por tocar las nalgas a una mujer, camarera del local situado en Lugo. Una sentencia que sienta precedente y recoge que la denunciante se vio involucrada en un 'contexto sexual no consentido'. La abogada de la denunciante, Mercedes Sierra, ha mostrado en Hablando Claro su satisfacción y ha señalado que supone "un castigo ejemplarizante para conductas que se producen de manera reiterada en el ámbito de la hostelería". "Parece que dentro de las funciones que realiza una camarera dentro del establecimiento tiene que estar el que se el hagan comentarios machistas, el que se le intenten hacer tocamientos", ha manifestado en este sentido. La abogada ha explicado que en el caso de su representada, esta es una conducta se venía produciéndose de forma reiterada desde su adolescencia, ya que es hija de los dueños del establecimiento. "Comenzó por comentarios de naturaleza machista, supuestas bromas sobre la forma de vestir, sobre la forma de actuar, sobre cuáles eran sus relaciones sexuales y eso va incrementándose con el tiempo ya siendo una mujer adulta y ahí empieza a existir otro tipo de conductas como llamadas insistentes de forma que tiene que bloquearlo, se producen también intentos de tocamiento a través de la barra hasta que culmina en este hecho completo que es grabado por una cámara del local y que no deja ninguna duda de cual es la intención del cliente que es tocarle las nalgas en un momento en el que la víctima no puede defenderse!, ha narrado. Sierra ha recordado que aunque la cuantía de la sanción pueda parecer excesiva ésta siempre se fija en función de la capacidad económica de las personas que son condenadas, por lo tanto si hubiese tenido menos ingresos, la multa hubiera sido menor. La abogada ha señalado que su representada ha recibido el apoyo de mujeres en situaciones similares que no se atreven a denunciar, "ojalá que a partir de este momento sí sea posible que más mujeres lo hagan", ha concluido.

Foto:Getty