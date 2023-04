Gestación por sustitución: "La legislación tiene que poner orden para saber hasta dónde llega la ética"

La periodista Marta Robles ha reflexionado en Hablando Claro sobre la gestación por sustitución a raiz del debate de la maternidad de Ana Obregón y ha señalado que a esta práctica hay que poner límites, "como a todo el deseo de los padres de tener hijos a costa de cualquier cosa". En este sentido, Robles ha señalado que "la legislación tiene que poner orden para saber hasta dónde llega la ética de las cosas". La periodista ha destacado que la ciencia abre muchísimos caminos y si no se regulan es muy difícil "que no haya alguien que los aproveche en su beneficio". Sobre la entrevista en la que Ana Obregón ha explicado que está cumpliendo con los deseos de su hijo, Robles ha opinado que asombra mucho pensar que una madre escuche a su hijo en el lecho de muerte después de una enfermedad terrible y que posiblemente no esté en el mejor momento para decidir si quiere tener descendencia o no. "Hablamos mucho del derecho de la madre, de la madre gestante, del que dona, pero ¿y los del niño?!, ha concluido la periodista.

Foto: Getty