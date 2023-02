Un jurista valora las diligencias sobre la agresión en directo en TikTok

La juez y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia de Cataluña, María del Prado Escoda Jurista, ha explicado en Hablando Claro que la agresión de un hombre a su pareja durante un vídeo en directo en TikTok es "un delito perseguible de oficio, la justicia actúa aunque la víctima no quiera denunciar". La jurista ha señalado que es un hecho notorio porque está publicado en una red social y que la víctima por ser pareja tiene derecho a no declarar aunque eso no significa que no pueda seguirse el procedimiento, ya que puede haber otro tipo de pruebas para el acto del juicio. Sobre la explicación de la joven de que se trabata de un acto pactado para ganar seguidores, Escoda ha subrayado que "la integridad física no es disponible, uno no puede decidir que le peguen voluntariamente y más cuando estamos hablando de un tema tan serio como es la violencia de género".

Foto:Getty