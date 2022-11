Jóvenes y con ingresos que no llegan a 1.000 euros

Juan Francisco trabaja 20 horas semanales por cerca de 600 euros, "para hacer la compra ando con pies de plomo y renunciando totalmente a cosas que nos evada de la ansiedad que nos produce el día a día", ha contado en Hablando Claro. Con su sueldo reconoce que no podría vivir si no fuera porque vive en casa de un familiar: "He vivido de alquiler compartiendo, pero iniciar un proyecto de vida con mi pareja es ahora mismo es imposible". Aún así asegura que él es afortunado porque aunque con bajo sueldo siempre ha estado dado de alta, "tengo amigos, sobre todo en el entorno rural, que están abocados a cobrar 300-400 euros sin estar dados de alta ni nadie que controle esas situaciones", ha señalado.