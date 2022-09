Escrivá descarta ampliar el cómputo de las pensiones a 35 años

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha descartado que el período de cómputo de las pensiones se amplíe a 35 años y ha asegurado en Hablando Claro de TVE que las negociaciones con los agentes sociales para culminar la reforma de las pensiones buscan hacer el sistema "más justo", dado que "ya los últimos años no son los mejores, puede tener sentido ampliarlo", dice, pero viendo al mismo tiempo "cómo ajustar" el período de cómputo con la "posibilidad de que se excluyan los peores años de cotización", algo que, según ha señalado, en estos momentos no se puede hacer. El objetivo, ha dicho este lunes, coincidiendo con la primera reunión del Gobierno con los agenes sociales, es que personas que tienen "un déficit de protección ante situaciones sobrevenidas, tengan una situación más confortable". "No estamos estamos hablando de aumentar el plazo de cómputo sino de satisfacer una recomendación del pacto de Toledo que nos dice en este momento cada vez hay mas realidad en el mercado de trabajo en los que los últimos años de la vida la boral no son los mejores".

Foto: EFE/ Chema Moya.