"Todos los organismos que han analizado los Presupuestos concluyen que no son realistas"

El vicesecretario general del PP, Jaime de Olano, ha insistido este miércoles en que los Presupuestos Generales del Estado 2023 son "malos" y no son realistas. En una entrevista en 'Hablando Claro' ha asegurado que este no es solo el parecer de su partido, si no también el de "todos organismos nacionales e internacionales públicos o privados que los han analizado". Olano ha rechazado las comparaciones que desde el Gobierno han realizado entre el plan económico de la dimitida primera ministra de Reino Unido Liz Truss y las propuestas realizadas hastra ahora por Feijóo calificándola de falsas. "Nosotros pedimos una reducción del gasto público ineficiente y bajadas de impuestos selectivas, temporales y focalizadas en los sectores más afectados, rentas medias y bajas, ha asegurado. En ese sentido, Olano ha subrayado que "no se puede hablar de justicia social cuando uno se olvida del grueso de la población española, las clases medias".

Foto: Eduardo Parra / Europa Press