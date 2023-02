Un depósito para ahorrar el agua que malgastamos mientras esperamos que salga caliente

De media se malgasta unos 8 litros de agua desde que abrimos un grifo hasta que sale caliente, para evitarlo dos fontaneros españoles han ideado un sistema que permite acumular el agua fría en un depósito para no desperdiciarla. "Echamos todo ese volumen de agua al circuito de aguas grises que luego se aprovechará tanto en váteres como en otros usos tipo riego", han explicado en Hablando Claro. Un sistema que además de positivo para el medio ambiente puede suponer un importante ahorro, de hecho calculan que para una familia de cuatro medios puede suponer una media de cerca de 600 euros. "Nuestro esfuerzo desde luego es para mejorar el medio ambiente, ayudar a no desperdiciar agua, ayudar a mejorar la eficiencia energética que se no está pasando el arroz y tomar medidas, pero a la vez en recompensa para todos los que nos ayuden a conseguirlo con el dinero ahorrado les pagamos sus vacaciones", bromean los creadores.

Foto:Getty