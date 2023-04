Ignacio González Vega, sobre la gestación por sustitución: "Es distorsionador que no esté legalizado pero se puedan inscribir"

El magistrado Ignacio González Vega ha analizado en Hablando Claro el caso de Ana Obregó y la gestación por sustitución del que, ha dicho, no es algo novedoso. "Es un fenómeno que está prohibido en España pero son muchas las parejas que han acudido a otros países" ha explicado González Vega, quien ha señalado que la cuestión está en que "en un momento determinado, en el año 2010 había que regularizar la situación de todos esos bebés e hijos que eran reconocidos como hijos en otros países y se produjo una instrucción". Sobre esta orden, el experto ha selalado que es "distorsionador" porque, ha explicado "si no está legalizado en España resulta difícil de comprender que vayas a otro país y vuelvas a España y lo puedas inscribir". En cuanto a la oportunidad política sobre legaslizar esta práctica, González Vega ha afirmado que no le corresponde, pero sí ha considerado que se debe entrar a tomar una decisión definitiva y con todas las consecuencias.

