Hablamos con el hijo de la mujer que falleció de cáncer de pulmón tras diagnosticarle lumbalgia

La madre de Iván murió en 2015 de cáncer tras ir 26 veces al médico en tres meses, tenía cáncer de pulmón y le dijeron que era lumbalgia y le mandaban a casa con analgésicos. Ahora la justicia ha condenado al servicio de salud gallego a indemnizarles con 20.000 euros por una "pérdida de oportunidad" pero no una "mala praxis". "Lo que ocurrió fue insultante", ha asegurado Iván en Hablando Claro donde ha explicado que en una de las ocasiones manifestó su preocupación a la médica porque su madre fumaba mucho y temía que fuese algo más y esta le contestó que no se preocupara, que solo le faltaba un disco intervertebral y que de eso no moría nadie. El hospital que trató a la madre de Iván defiende que, basándose en el conjunto de síntomas que presentaba, se le diagnosticó lumbalgia y que como no se acreditaron otros síntomas no se hicieron más pruebas para descartar otras patologías.Sólo se observó que padecía cáncer cuando le practicaron la autopsia.

Foto: Vista general del hospital álvaro Cunqueiro de Vigo. EFE/ Salvador Sas