Si pensabas que el picante es un sabor estás equivocado, solo hay cinco sabores (dulce, amargo, salado, ácido y umami) y el picante no es un uno de ellos, porque en realidad, aunque no nos lo parezca no sabe a nada, es una mera reacción del organismo. La nutricionista Mónica Barreal explica en Hablando Claro qué pasa en nuestro organismo cuando consumimos un alimento picante y porqué hay gente a la que le gusta aunque sea un dolor.

