Los extremos tratamientos de belleza de los famosos

En el sector de la belleza hay muchas tendencias en los tratamientos, pero algunos de ellos son muy excéntricos e incluso pueden ser peligrosos. Por ejemplo, la orinoterapia consiste en beberse la primera micción del día de uno mismo, porque dicen que tiene minerales y proteínas. Madonna es una de estas famosas que tiene esta insólita práctica en su rutina diaria cuyo beneficio no está probado. También está de moda inyectar el plasma de nuestra propia sangre en la cara. Es el 'vampiro facial' que puso de moda Kim Kardashian pero que ya han aplicado modelos en España como Gala González. Victoria Beckham y Tom Cruise pusieron de moda un tratamiento con excrementos de pájaros como exfoliante para acabar con la piel muerta y que según dicen deja un efecto de ‘buena cara’. El farmacéutico Guille Martín, conocido en redes sociales como @Farmaenfurecida se ha referido en Hablando Claro a estos tramanietos, sobre la orinaterapia ha señalado que si el cuerpo lo echa es por algo, porque no lo quiere dentro: "Esa excusa de que la urea hidrata, digo yo que hay formulaciones más limpias, la orina como tal encima no hace nada". El experto ha señalado que el éxito de estas prácticas de belleza extremas se debe en parte a "la falacia de que lo natural es inocuo y es mucho mejor" y por otra a que "vivimos una época en la que cualquier tontería y cuanto más grande sea más se viraliza, te puede salir el tiro por cualquier lado".

Foto: Getty