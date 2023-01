Mónica es enfermera en la montaña palentina y denuncia la falta de recursos. Según ha explicado en Hablando Claro, recibe 19 céntimos por kilómetro, cifra que no se ha revisado en 18 años, pone el vehículo y se hace cargo de su mantenimiento para su día a día recorriendo el área que debe cubrir y no le salen las cuentas. "No son unas condiciones ideales", ha señalado y ha destacado que aguanta esta situación motivada por la vocación a su trabajo pero se cuestiona quién va a querer ir a trabajar a zonas periféricas así.

