La dificultad para las víctimas de violencia económica de poner nombre a lo que viven

La violencia económica no se encuentra definida como Violencia de Género aunque la sufren principalmente las mujeres. Precisamente eso hace que sea más difícil de identificar. Se produce cuando el maltratador controla a la mujer hasta hacerse dueño de su independencia económica y, por tanto, la víctima deja de tener capacidad de decidir, deja de tener autonomía. Carla (nombre ficticio) es víctima de esta violencia y ha compartido en Hablando Claro su testimonio: "Todo empezó cuando decidí separarme del que es hoy mi exmarido, entre que se lo comunico y me puedo ir de casa comenzaron una serie de amenazas [...] Terminó cuando accedo a firmar todo lo que me dicta", ha narrado Carla, que ha explicado que gracias a una amiga supo ponerle nombre a lo que estaba viviendo: "Yo no era consciente, gracias a una amiga que vio que no estaba bien empezaron a ver cosas, me recomendó una psicóloga y le empezó a poner nombre a todas las situaciones"

Foto: Getty