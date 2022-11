Visto para sentencia el juicio a unos padres de Terrassa, en Barcelona, que intentaron convencer a su hijo, de 17 años, para que dejara de ser homosexual. Su hijo, Ezequiel, les denunció por maltrato homófobo y este miércoles ha compartido su historia en Hablando Claro. "La única decisión que tomé fue elegirme a mí, elegir mi felicidad", ha explicado al tiempo que ha agradecido el acompañamiento de las personas que han estado a su lado en todo momento: "dar el paso de denunciar fue gracias a muchas personas que me apoyaron. Descubrí que mi familia está más allá de la familia de sangre, me ayudaron a creer en lo que es justo y a ser yo mismo", ha asegurado.Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden dos años y medio de cárcel para el padre y uno y medio para la madre, a los que acusan de "presionar" a su hijo para hacerle variar su orientación sexual y de varios insultos y episodios de maltrato, mientras que los padres niegan agresión alguna e incluso aseguran que fue su hijo el que les golpeó, por lo que le reclaman una multa por un delito leve de lesiones. "Las creencias que tenían eran muy cerradas y de cara a las personas homosexuales generalmente han tenido comentarios negativos de asco con los que me he sentido muy reprimidos", ha señalado el joven.