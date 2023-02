¿Qué es la demencia frontotemporal irreversible que padece Bruce Willis?

La familia de Bruce Willis ha confirmado que el actor sufre un tipo de demencia irreversible. Según un nuevo diagnóstico médico, los problemas de salud del actor, que puso fin a su carrera hace casi un año, se han agravado y sufre ahora demencia frontotemporal (FTD). Según ha explicado en Hablando Claro el jefe de servicio de neurología del hospital Vall d' Hebron, Xavier Montalbán, este es un tipo de demencia diferente al alzhéimer y es probablemente el segundo tipo de demencia más frecuente. Montalbán ha señalado que la enfermedad del actor no ha cambiado, si no que ha progresado. El especialista ha explicado que, en general, esta enfermedad afecta a gente más joven, a partir de los 50 años y que en muchas ocasiones la memoria no es un problema, si no que "es más bien un trastorno de la conducta, con cambios en sus hábitos de higiene y conductas ciertamente inapropiadas".

Foto: Imagen de archivo del actor Bruce Willis EFE/Chema Moya