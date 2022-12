La España desconectada: 128 pueblos tienen poca o ninguna cobertura

Según datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en España hay 128 pueblos sin buena conexión telefónica. 40 de ellos no tienen ningún tipo de conexión y otros 88 tienen una señal muy débil. Menos de un 20% de cobertura, por lo que a veces no pueden ni realizar una llamada. En el País Vasco, por ejemplo, no hay ningún pueblo en esta situación. En la Comunidad de Madrid, solo uno, mientras que en Cataluña, son ocho municipios, la mayoría en los Pirineos. Sin embargo, en Asturias ya son 21 localidades y en Castilla y León encontramos la gran mayoría, 98 municipios sin cobertura.

Una diferencia que se produce porque Castilla y León es la comunidad más extensa y con los núcleos de población más pequeños y envejecidos. Las compañías telefónicas solo están obligadas a que llegue la línea de teléfono fijo y a solo 1 megabyte de Internet, que a la práctica no funciona. La cobertura móvil no es obligatoria. Mientras tanto, los pueblos denuncian que así es imposible que atraigan nuevos habitantes y se seguirán vaciando.

Foto: Archivo / Rafel Martín / Europa Press