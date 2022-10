Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, colectivo que ha denunciado ante la Fiscalía los cánticos machistas del colegio mayor Elías Ahuja, ha valorado en 'Hablando Claro' y ha subrayado que se trata de un "daño objetivo a la dignidad del conjunto de las mujeres". Ibarra ha asegurado que no se trata de una acción espontánea, si no que es "coordinada". "No es solo lenguaje machista y conducta misógina. Es un daño objetivo a la dignidad del conjunto de las mujeres y así lo hemos enfocado", ha destacado Ibarra.

Foto: EFE/Pep Morell