El número de billetes falsos en euros aumentó un 8,4 % en 2022

Seis de cada diez personas no consultan si el dinero que tienen en su poder es falso o no. En 2022 su falsificación aumentó un 8,4 % respecto a 2021. Los billetes de 20€ y 50€ siguieron siendo los más falsificados. El 96,6 % de los billetes falsos se detectaron en países de la zona del euro, mientras que el 2,7 % se hallaron en Estados miembros de la UE no pertenecientes a la zona del euro y el 0,7 %, en otros lugares del mundo. Beatriz García, responsable de la División técnica de Efectivo del Banco de España explica en Hablando Claro el método 'toque, mire y gire', que consta de tres pasos fáciles para comprobar de forma sencilla y en unos pocos segundos si un billete es falso.

Foto: Getty