¿A que se arriesga Ferrovial si la Agencia Tributaria considera que no hay motivos suficientes para su traslado a Países Bajos?

A 24 horas para que la junta de accionistas de Ferrovial vote su traslado a Países Bajos el toma y daca entre el Gobierno y la multinacional continúa. El lunes el Ejecutivo envió una carta a la empresa en la que les aseguraba que no "existían motivaciones económicas" que justificaran su traslado. Ferrovial ya ha contestado, también por carta, al Gobierno, reclamando que respete la decisión del cambio de sede. Desde Ferrovial insisten en que las razones económicas son sobradas y conocidas y que o se trata, aseguran, de ventajas o desventajas fiscales, sino que con esta operación aumentarán su capacidad de competir en mercados internacionales. Por el momento, Hacienda analizará la operación y decidirá una vez que esté formalizada. De manera que las consecuencias negativas no se aplicarían hasta después del hipotético movimiento. María Jesús Montero ha asegurado esta mañana que es la compañía la que tiene que demostrar que detrás de esta operación hay movimientos económicos y no fiscales. Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, habla de intervencionismo y de insultar a las empresas. El exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz Jarabo analiza en Hablando Claro a qué se arriesga Ferrovial si la agencia Tributaria considera que no hay motivos suficientes para el traslado de la empresa a Países Bajos: "Se devengarían los impuestos que ahora no se van a devengar", ha explicado.

