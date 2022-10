Andreu cuestiona la batalla fiscal

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha cuestionado la carrera fiscal a la que se han lanzado en las últimas semanas algunas Comunidades Autónomas. "No entiendo el echar a reñir a Comunidades Autónomas entre sí por guerra de impuestos", ha manifestado en 'Hablando Claro' la dirigente riojana, al tiempo que ha señalado que esto "ha obligado al Gobierno de España a poner en marcha ese presupuesto puntual temporal para evitar esa lucha entre Comunidades Autónomas". En esta línea, Andreu ha defendido la progresividad fiscal y ha insistido en que no vale enfrentar unas comunidades frente a otras, "eso no está bien, lo sabemos perfectamente en La Rioja con aquellas vacaciones fiscales de nuestros vecinos vascos que iban en detrimento de la producción industrial riojana", ha reiterado para concluir asegurando que ahora "afortunadamente" se respeta la norma y ahora trabajan "cada uno con sus particualridades".

Foto: Alberto Ruiz / Europa Press