Los alimentos que podrían desaparecer por el cambio climático

El cambio climático ya pasa factura en el campo y podría hacer desaparecer muchos alimentos en los próximos años, según apunta un estudio de Centro Internacional de Agricultura Tropical. "No es que desaparecerán, es que están empezando a desaparecer", ha apuntado en Hablando Claro el divulgador medioambiental Miguel Aguado. "Lo que estamos viendo con el cambio climático es que aumenta la sequía, hay menos agua, y aumenta la temperatura y esto afecta a alimentos que son cotidianos". Uno de ellos es el café, su variedad más consumida, la arábiga, ya tiene fecha para su extinción: en 2050. El cacao, el ingrediente principal del chocolate, es otro de los alimentos que podrían desaparecer también en 2050. Misma fecha que tiene la variedad más consumida del plátano, la llamada cavendish, que necesita abundante agua y un clima moderado, algo que no se está dando. mientras que la Miel podría desaparecer dentro de 47 años, en 2070, ya que las abejas están perdiendo su capacidad polinizadora por culpa de las altas temperaturas. También por culpa de las altas temperaturas podremos quedarnos en un futuro no muy lejano sin vino, la fecha que manejan los expertos es 2068.

Foto:Getty