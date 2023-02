Gen Playz - Focus: Trabajar de lo mío

Naces, vas al cole, haces bachillerato, estudias un grado, haces un máster… Y ¡tachán! No encuentras trabajo. O al menos, no encuentras trabajo de “lo tuyo”. Tanto si eres de esos que no curra de lo suyo y se tiene que conformar con lo que le ha tocado, o ha conseguido el trabajo de sus sueños y ha descubierto que no era tan bonito, este programa es para ti. Para hablar de este tema hoy nos acompañan: Rubén Ramos, peluquero, maquillador profesional y creador de contenido; Sara Gabarre, reportera, aunque ahora mismo está trabajando de azafata; Jimmy Triñón, músico y actualmente desempleado; Marta Martín, especialista de marketing y ahora estudiante de interpretación; Alberto Urraca, fotógrafo y director creativo; y Javier Fernández, graduado en ciencias del deporte, pero actualmente profesor de escuela infantil.