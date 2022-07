Como no podía ser de otra forma, Gen Playz se suma a la celebración del Orgullo. Porque mientras haya quien piense que las lesbianas, los gays, las personas trans y las bisexuales, las intersexuales o las no binarias no tienen derecho a una vida digna, a expresarse, y en definitiva, a existir, seguirá siendo necesario el Día del Orgullo.

Hoy nos acompañan: Rakky Ripper, cantante y compositora; Yenesi, artista multiservicios; Ira Hybris, militante transfeminista y marxista; y Charlie, integrante de Movimiento Marika de Madrid. Pero por si eso fuera poco, contamos con una segunda mesa de ensueño: Samantha Hudson, artista; Mercedes López, graduada en Filosofía, Política y Economía; Daniela Requena, influencer y periodista; y Rodrigo García, editor, escritor y performer. Let's goooooooooooo!