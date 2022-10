Gen Playz - Focus: Familias diversas

Pues no, Fran Perea se equivocaba. Uno más uno no siempre son 7, a veces son 2, otras 3 y algunas 14. Qué más da. La estructura familiar no es un factor determinante para definir si una familia es funcional o no, porque la familia también puede ser tu mejor amiga o la vecina del cuarto. Aunque todavía hay mucha gente que no se ha enterado de esto. Hoy nos acompañan unos invitados geniales: Gabriel Santos, estudiante con dos padres; Clara Ortí, estudiante con 9 hermanos; Vicky Ocean; estudiante que vive con su padre y madrastra; Ana Yujan, esteticista y adoptada; Lorena, estudiante que se crio con sus abuelos; e Inés Capellá, pintora, artista plástica y madre soltera.