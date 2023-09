Mapi León y Patri Guijarro abandonan: "No estamos en condiciones"

Mapi León y Patri Guijarro son las dos jugadoras que han abandonado la concentración de España después de la reunión de esta madrugada entre las futbolistas, la Federación y el CSD. Las dos jugadoras del Barça destacan que "no han sido las maneras ni las formas" de volver al combinado nacional después de más de un año sin jugar, cuando renunciaron con las 15. "No han sido las maneras ni las formas de volver, al final no estamos tampoco como en condiciones de decir 'ahora vuelves', esto es un proceso", afirmó Mapi León a las puertas del hotel de concentración en Oliva. "Es bastante duro y personalmente, por cómo ha acontecido todo, mentalmente no estás para poder estar aquí", añadió Patri Guijarro.