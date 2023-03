De la Fuente no considera a nadie "titular indiscutible"

El seleccionador español de fútbol Luis de la Fuente, en la previa del partido contra Escocia, ha asegurado que no considera a ninguno de sus jugadores "titular indiscutible", preguntado por si Kepa será ya su portero titular. "No soy rehén de considerar a alguien titular indiscutible, quiero que la mentalidad que tengan todos es que formamos un buen equipo y que cualquiera pueda entrar en cualquier momento. Estoy feliz con los tres porteros que tenemos y eso es extensible a todos los compañeros", explica De la Fuente a RTVE.

Además, el técnico ha dicho que no le inquietan "en absoluto" las críticas. "Estamos en un proceso en el que hay que dar una serie de pasos, y estoy muy satisfecho, ha habido muchas más cosas positivas de las que pensábamos por haber estado tan poco tiempo trabajando juntos. Habrá comentarios para todo tipo y gusto, pero no me afecta", indica.