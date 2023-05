Baraja condena los insultos racistas a Vinicius con un comunicado

Rubén Baraja ha inciado su rueda de prensa leyendo un comunicado en el que condena los insultos racistas a Vinicius y manifiesta que la sanción que ha recibido el club es "desproporcionada e injusta".

"Condeno absolutamente lo que sucedió en Mestalla. Lo dije en la rueda de prensa y lo repito: estoy y estamos absolutamente del racismo. No voy a permitir que a la afición de Mestalla se le tache con calificativos que no representamos. Como club y como afición nos rebelamos contra quien, durante estos días después del partido, nos ha acusado de ser quien no somos. Lo digo como persona y como entrenador del Valencia"