Marco Asensio ya no es jugador del Real Madrid y aún no se sabe en qué equipo jugará la próxima temporada. El delantero ha confirmado que lo veremos "después de la selección", en la que comparte grupo con un Joselu que "podría adaptarse perfectamente al Madrid". Con España, el jugador está a punto de jugar una final de la Nations League contra un ya ex compañero: la Croacia de Luka Modric.