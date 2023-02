FMS España 2022 | Mnak vs Skone | Jornada 11 Madrid

Jornada 11 completa de la Freestyle Master Series España, con las mejores rimas y freestyle del panorama hispano. La gran final proclama al nuevo campeón de la temporada de FMS España 2022/23 tras 11 jornadas de lucha por el título. Mientras, Mnak y Skone nos regalan un batallón que podrá terminar con un clasificado para la FMS Internacional 2023. Estas son las batallas de la jornada 11: la lucha por el título de Chuty vs Gazir, Tirpa vs Sara Socas, Sawi Elekipo vs Zasko, Mnak vs Skone, Blon vs Sweet Pain, Mr Ego vs Hander. Disfruta de las mejores batallas de la gran final de esta temporada. ¿Quién se llevará el título? ¿Quiénes descenderán?