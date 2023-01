FMS España 2022 | Jornada 9: Mister Ego vs. Zasko | Barcelona

La jornada 9 de la Freestyle Master Series España contó con las mejores rimas y freestyle del panorama hispano con las siguientes batallas: Blon vs. Hander, Sweet Pain vs. Chuty, Mnak vs. Tirpa, Mister Ego vs. Zasko, Sara Socas vs. Skone, Sawi Elekipo vs. Gazir y la batalla de exhibición entre Nocre y Mowli. La realidad es que estamos cada vez más cerca del final de la liga: a falta de 3 jornadas para que termine, Gazir lidera la tabla en empate de puntos con Chuty, mientras que Mnak completa el podio.

En la temporada 2020/21, la liga nacional terminó con Bnet como campeón y con un Gazir como subcampeón que llegó con más hambre que nunca para llevarse el anillo en la FMS Internacional 2021. Ahora solo queda descubrir quién se hará con el trofeo y qué freestylers lucharán por su permanencia en la competición. ¿A qué esperas para disfrutar de una de las jornadas con más hype de la temporada?