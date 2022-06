Aquesta setmana ens acompanya la periodista esportiva Carme Barceló, per a qui el Cesc ha preparat una rutina analítica de força de la part superior, amb l’objectiu de millorar la musculatura i reforçar l’esquena a través d’un treball analític. Al final, com cada setmana, tindrem la Sara Martinez, que ens ensenyarà com planificar un menú setmanal. Eines i exemples per aprendre a elaborar els àpats principals de la setmana: dinars i sopars seguint el mètode del plat de Harvard.