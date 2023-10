Se elevan a once los muertos en un incendio en una discoteca de Murcia

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha elevado a once la cifra de fallecidos en un incendio en una discoteca de la ciudad, por el que se han decretado tres días de luto. En declaraciones a los medios, el regidor ha dicho que el fuego ha sido de "gravedad extrema" por lo que hay cierto peligro de derrumbamiento en el edificio. En este momento, ha continuado, las tareas se están centrando en asegurar la zona y en intentar recuperar los cadáveres. Sobre el origen del fuego, aún no ha podido establecerse la causa, pero prevé que la Policía judicial pueda entrar a lo largo del día e iniciar las pesquisas. "Estamos consternados, abatidos y desolados. No tenemos palabras para definir el estado de ánimo de todo el puebllo de Murcia", ha dicho. Foto: TWITTER JOSÉ BALLESTA.