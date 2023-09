Dos cooperantes, la española Emma Igual y el canadiense Anthony Ihmal, de la ONG Road to Relief han muerto este domingo en un ataque contra el vehículo en el que viajaban en Ucrania. Además, hay otros dos heridos graves, un médico alemán y un voluntario sueco, que ya han sido trasladados al hospital. La organización Road to Relief, dirigida y cofundada por la propia Emma Igual, se encarga de evacuar civiles y proporcionar ayuda humanitaria en la línea del frente ucraniana desde más de un año. Foto: Saphryn / Road to Relief.