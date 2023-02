La conciliació | Fet a mà - RTVE Catalunya

Conciliar i dedicar-se al que t’agrada és complicat, però no impossible. Tot i que pot semblar un repte difícil d’assolir, hi ha moltes persones que han lluitat per aconseguir-ho. En aquest episodi, Juan Avellaneda coneix en Sergi Galanó, constructor de planxes de surf ecològiques, descobreix a Carolina Ribera una artista mare de bessons que navega entre dos mons i aprèn a fer kokedamas amb l’artesà botànic Joan Català.