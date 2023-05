San Marino: Piqued Jacks en la Semifinal 2 | Eurovisión 2023

A pesar del toro mecánico, San Marino no se llegó a clasificar para la final de Turín con Achille Lauro. Este año, el país se presenta con una boyband muy rockera. Ellos son Piqued Jacks con su tema "Like And Animal". Además, fueron los ganadores de Una voce per San Marino, la preselección nacional del país.

Esta banda de rock alternativo proviene de la región de la Toscana. Los integrantes del grupo sueñan con que Sting aparezca en una canción futura con ellos y si tuvieran que idolatrar a los británicos, su héroe es Mr. Bean.