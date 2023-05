Dinamarca - Reiley en la Semifinal 2 | Eurovisión 2023

El país nórdico lleva dos ediciones sin conseguir un billete para la final de Eurovisión, sin contar el año 2020, cuando el Festival se canceló por la pandemia del coronavirus. Este año son los encargados de abrir la Segunda Semifinal de Eurovisión 2023. Su abanderado fue el ganador del Dansk Melodi Grand Prix, la preselección danesa. "Breaking My Heart" de Reiley arrasó con la votación del jurado y del televoto tras recibir el 43% del total.



El representante de Dinamarca demuestra cada día que puede conectarse con los fans dondequiera que estén. En su canal de TikTok acumula casi 11 millones de seguidores, por lo que intentará por todos los medios que los eurofans voten por su candidatura. Si "Let It Ring" se convirtió en todo un éxito pop con más de 4 millones de escuchas, con "Breaking my heart" está siguiendo el mismo camino. Su canción está compuesta por Bård Bonsaksen / Hilda Stenmalm / Rani Petersen / Sivert Hjeltnes Hagtvet.