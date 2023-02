Eurovisión 2023 | Verónica Romero visita el Eurovermú

La cantante de la primera edición de Operación Triunfo quiere ser la representante de San Marino en Eurovisión 2023. Verónica Romero buscará hacerlo con la canción 'Army of One'. Charlamos con ella antes de su participación en la cuarta semifinal de 'Una Voce per San Marino', la preselección de la Serenísima República para el festival.