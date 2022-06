Eurovermú ¡Eurovisión 2023 no será en Ucrania! Comentamos la decisión Diseccionamos las últimas novedades eurovisivas, desde el anuncio de que Chanel estará en la carroza de RTVE en el Orgullo de Madrid hasta la decisión... 01:26:30 Recomendado para mayores de 7 años

¡Eurovisión 2023 no será en Ucrania! Comentamos la decisión Recomendado para mayores de 7 años Sinopsis En este quinto programa de 'Eurovermú' diseccionamos las últimas novedades eurovisivas, desde el anuncio de que Chanel estará en la carroza de RTVE en el Orgullo de Madrid hasta la decisión de que Eurovisión no se celebre el año que viene en Ucrania. Hablamos de la decisión de la UER con Víctor Escudero, experto en Eurovisión, y repasamos con él otras ocasiones en las que el país ganador no ha sido el anfitrión. También revivimos el festival de Eurorainbow, con las entrevistas exclusivas de Javiera Mena, Cristina Ramos y Pepino Marino. Ficha técnica Géneros Música Idiomas Castellano

